Haberler

Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti
Haber Videosu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 63 yaşındaki Atiye Kabaklı, bahçesinden topladığı sebzeleri evine götürürken kontrolsüz şekilde hareket eden çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kadın metrelerce sürüklendi, feci kaza anı ise evinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bahçesinden topladığı sebzeleri evine götüren yaşlı kadın, çöp attıktan sonra kontrolsüz şekilde harekete geçen kamyonun altında metrelerce sürüklendi. Yaşlı kadının feci şekilde hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza, kendi evinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün öğleden sonra meydana gelen kazada, 63 yaşındaki Atiye Kabaklı, evinin karşısındaki bahçesinden topladığı sebzelere geri döndü. Yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın, Pamukkale Belediyesi temizlik ekibinin geldiğini görünce kaldırımda bekledi. Ekiplerin çöp almak için duraklaması üzerine kamyonun önünden geçmeye çalışan yaşlı kadın, kontrolsüz şekilde hızlanan E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesi'ne ait 20 PK 294 plakalı kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın, çöp kamyonunun arkasına tutunan temizlik işçilerinin gözleri önünde metrelerce aracın altında sürüklendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Bir süre ilerledikten sonra duran kamyonun altından çıkan Atiye Kabaklı, feci şekilde hayatını kaybetti. Elindeki kova ve poşet içerisindeki sebzeleri çevreye saçılan talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bahçesinden topladığı sebzeleri evine götürmek isteyen kadının ölümüne neden olan çöp kamyonu sürücüsü E.A. gözaltına alındı.

YAVAŞLAYAN KAMYON ANİDEN HIZLANDI

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza, kendi evinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının elindeki kova ve poşetle yola doğru yürüdüğü, çöp kamyonuna yaklaştığı görünce beklediği, duraklayan çöp kamyonunun aniden hızlanarak kadını sürüklediği, sebzelerin çevreye saçılması ve yaşlı kadının aracın altından çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar

Özel'den iddialı asgari ücret çıkışı: Hükümet bu rakamı verecek
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Greta için ağır sözler: Baş belası, doktora gitmeli

Trump'tan Greta için ağır sözler
Szymanski'ye teklif yapan takım ortaya çıktı

Szymanski'ye teklif yapan takım ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.