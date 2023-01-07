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Onlarca öğrenci tramvaya saklanan şahsa böyle saldırdı

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Onlarca öğrenci tramvaya saklanan şahsa böyle saldırdı Tekmeli yumruklu saldırılardan tramvayın içine saklanarak kurtulmayı denedi Eskişehir'de tramvayda, iddiaya göre bir kadını taciz ettiği için onlarca lise öğrencisinin bir kişiye saldırdığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası...

Onlarca öğrenci tramvaya saklanan şahsa böyle saldırdı

Tekmeli yumruklu saldırılardan tramvayın içine saklanarak kurtulmayı denedi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tramvayda, iddiaya göre bir kadını taciz ettiği için onlarca lise öğrencisinin bir kişiye saldırdığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan Emek tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tramvayda bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, durakta öğrenci grubunun saldırısına uğradı. Dakikalarca devam eden olayda, darp edilmek istenen şahıs, onlarca öğrencinin tekmeli ve yumruklu saldırısından tramvayın içinde kendini koruyarak kurtulmaya çalıştı.

Tramvay durağında meydana gelen ve detayları tam olarak öğrenilemeyen olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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