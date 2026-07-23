Haberler

Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu

Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu Haber Videosunu İzle
Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Atakum ilçesinde bir şahısın yan yana yürüdüğü kişiye önce yumruk atıp, ardından tabancayla vurarak her iki bacağından yaraladığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi her iki bacağından silahla vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA SİLAHLA VURDU

Edinilen bilgiye göre, M.E.Ö. (21) ile C.Z. sokakta yan yana yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı. Yürümeye devam ettikleri esnada aniden duran M.E.Ö., C.Z.'ye yumruk attı. Şüpheli, ardından belinden çıkardığı tabancayla C.Z.'yi her iki bacağından vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 55 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah olay yerine yakın bir bölgede bulunurken, şüpheli M.E.Ö. ise Yunus Timlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kas ağrısı' deyip taburcu ettiler, dakikalar sonra kalbi durdu

"İyisin" deyip taburcu ettiler, dakikalar sonra kalbi durdu
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Diyarbakır'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Bir kentimiz ayakta! Alevler evlerin eşiğine kadar geldi

Midtjylland Teknik Direktörü Tullberg, Beşiktaş tribünlerini öve öve bitiremedi

Beşiktaş taraftarı için söylediği şey bomba
Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın boyutu anbean güvenlik kamerasında
Beşiktaş'ı ipten alan adam: Nübel

İpten aldı! Beşiktaş taraftarı ''O olmasa kazanamazdık'' diyor