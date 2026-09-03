Kan Donduran Olay: Karısını Öldürüp İntihar Etti

Kahramanmaraş'ta bir kişi, önce karısını tüfekle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, Onikişubat İlçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Teyfik Bağrıaçık, henüz bilinmeyen bir nedenle 49 yaşındaki karısı Dilek Bağrıaçık ile sokakta tartıştı. Tartışma sonrası Teyfik Bağrıaçık, pompalı tüfekle karısını vurup öldürdü. Şahıs ardından aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cansız bedenleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı