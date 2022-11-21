Önce bıçakladı sonra bıçaklandı, o anlar kameraya yansıdı Konya'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı Konya'da sokak üzerinde aralarında cüzdan çalınma meselesi olan iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı.

Önce bıçakladı sonra bıçaklandı, o anlar kameraya yansıdı

Konya'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA - Konya'da sokak üzerinde aralarında cüzdan çalınma meselesi olan iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. İki kişinin birbirini bıçakladığı olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen olayda İbrahim D., Bosna Hersek Mahallesi'ndeki arkadaşlarının evine giderek ortak arkadaşları olan Cebrail Ö.'yü çağırdı. Eve gelen Cebrail Ö. masa üzerine içerisinde 4 bin lira para olan cüzdanını bıraktı. Evde uyuyup kalan Cebrail Ö, uyandığında cüzdanının ve arkadaşlarının olmadığını fark etmesi üzerine polis merkezine giderek cüzdanının çalındığını belirtti ve evde bulunanlardan şikayetçi oldu.

Aracı takip ederek şikayetçi olduğu kişiyi bıçakladı

Bıçakla yaralama olayı ise, bugün saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Bosna Hersek Mahallesi, Zerre Sokak üzerinde meydana geldi. Dün cüzdanı çalınan Cebrail Ö., bugün akşam saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi'nde aracıyla gezdiği sırada olay sırasında evde bulunan İbrahim D'nin 06 DH 572 plakalı aracını fark etti. Cebrail Ö., takip ettiği İbrahim D'nin aracını Zerre Sokak üzerinde durdurdu. İkili arasında cüzdan çalınma meselesinden çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cebrail Ö. ve İbrahim D. yanlarında bulunan bıçakla birbirilerini yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, İbrahim D. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Cebrail Ö. ise Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sırtından bıçaklanan İbrahim D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kavgaya karışan kişilere ait araçlarda delil çalışması yaptı. Sokak üzerinde çıkan kavga anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Cebrail Ö'nün takip ettiği İbrahim D'nin aracını durdurması ve ikili arasında çıkan tartışma sonrası Cebrail Ö'nün İbrahim D'yi bıçakladığı, daha sonra İbrahim D'nin ise Cebrail Ö'yü bıçakladığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.