'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti

Iğdır'da trajik bir olay yaşandı. Bir kişi, araç lastiğine hava basmaya çalıştığı sırada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. O anlar, olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın lastiğe hava bastığı sırada ani bir patlama yaşandığı ve savrularak yere düştüğü anlar açıkça görülüyor.