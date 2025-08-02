"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti

'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
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Iğdır'da bir kişi, lastiğe hava basarken meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Iğdır'da trajik bir olay yaşandı. Bir kişi, araç lastiğine hava basmaya çalıştığı sırada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. O anlar, olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın lastiğe hava bastığı sırada ani bir patlama yaşandığı ve savrularak yere düştüğü anlar açıkça görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Pompa Şehiti

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