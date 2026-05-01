Ölümle biten silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayı ile ilgili teslim olan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Muğla Bulvarı üzerinde 29 Nisan Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede ateşlenen silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Ömer İncekaya (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden İncekaya'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirirken cinayet şüphelisi O.D. (25), B.D. (23) ve S.E.B. (17) emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı