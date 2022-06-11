Belediyeye ait temizlik aracının altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde temizlik aracının altında kalan bisikletli şahıs hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle seyir halinde olan Fevzi T. (73), çalışma yapan Kocasinan Belediyesi'ne ait temizlik aracını görmedi. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Tonlarca kilo ağırlığındaki aracın altında kalan Fevzi T., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fevzi T.'nin cenazesinin morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verildiği öğrenildi. Aracın şoförü ise gözaltına alındı. O ANLAR KAMERADA Öte yandan, yaşlı adamın aracın altına girdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocasinan Belediyesi Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Belediyeye ait temizlik aracının altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi! O anlar kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.