Belediyeye ait temizlik aracının altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi! O anlar kamerada - Haberler

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Belediyeye ait temizlik aracının altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Belediyeye ait temizlik aracının altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde temizlik aracının altında kalan bisikletli şahıs hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle seyir halinde olan Fevzi T. (73), çalışma yapan Kocasinan Belediyesi'ne ait temizlik aracını görmedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tonlarca kilo ağırlığındaki aracın altında kalan Fevzi T., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fevzi T.'nin cenazesinin morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verildiği öğrenildi. Aracın şoförü ise gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşlı adamın aracın altına girdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Belediyesi Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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