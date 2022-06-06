Ölüme böyle gitti - Haberler

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Ölüme böyle gitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ölüme böyle gitti

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarında oturan Sinan Güler, bir anda üzerini çıkarıp suya girmek istedi. Arkadaşlarının, "Oğlum gelsene buraya. Manyak mısın sen? Burada kimse yüzme bilmiyor." demesine rağmen suya giren Güler, kısa süre sonra boğularak hayatını kaybetti.

Dün Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi'nde gölet yakınında 3 arkadaşıyla birlikte alkol alan Sinan Güler, bir süre sonra suya gireceğini söyleyip, elbiselerini çıkarmaya başladı.

"OĞLUM GELSENE" DİYE UYARMIŞLAR

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir arkadaşı, Güler'e, "Oğlum gelsene buraya. Manyak mısın sen? Burada kimse yüzme bilmiyor. Buraya gel. Hey Allah'ım ya Rabbim. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor" dedi.

CESEDİNİ BULDULAR

Sıcaktan bunalan Güler, arkadaşlarının tüm uyarılarına rağmen suya girdi. Bir süre sonra Güler, yüzerken gölet içinde kayboldu. Güler'i bulamayan arkadaşları 112'yi arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, 112 sağlık ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Bursa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar, gölette arama yaptı. Yapılan arama sonucunda, dalgıç polisler Güler'in cansız bedenine ulaşarak göletten çıkardı. Kesin ölümünün belirlenmesi için Güler'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa Sinan Güler Tatkavaklı Bursa 3. Sayfa Haberler

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