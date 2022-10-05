Ölüdeniz'de uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde bir işletme, lojman ve 6 apart odasında arama yapıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde bir işletme, lojman ve 6 apart odasında arama yapıldı. Yapılan aramada 10 şüpheli şahıs, 4 adet tabanca, 66 adet fişek, 4 adet sustalı bıçak, bir miktar esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 14 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen malzemeler ile birlikte şüpheliler gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ölüdeniz Mahallesi Jandarma Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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