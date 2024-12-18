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Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı

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Meksikalı göçmen Diana Guadalupe Zavala Lopez, Houston'da bir Shell benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptıktan sonra ölü çocuğunu bıraktığı iddiasıyla delilleri karartma suçunu kabul etti. Olayın ardından bir müşteri tarafından ölü çocuk bulundu. Zavala Lopez, olayın ardından beyaz bir Cadillac ile benzin istasyonundan ayrıldı.

Law & Crime'ın haberine göre, Meksikalı göçmen Diana Guadalupe Zavala Lopez, delilleri karartma suçunu kabul etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının 2 Nisan 2023'ün erken saatlerinde Houston'daki bir Shell benzin istasyonuna tuvaleti kullanmak için girdiği görülüyor.

Soruşturmacılara göre, daha sonra bir müşteri ölü çocuğu buldu ve durumu bildirdi.

Houston Polis Departmanı Cinayet Dedektifi Calab Bowling, "O tuvalete başka kimse girmedi ve [yenidoğan] kadın girmeden önce orada değildi. Görünüşe göre tuvalette doğum yapmış" dedi.

Görüntülerde Zavala Lopez'in benzin istasyonunda yaklaşık 15 dakika kaldıktan sonra beyaz bir Cadillac ile ayrıldığı görülüyor.

Ondan sonra tuvaleti kullanan bir kadın, sabah 04:25 civarında bebeği bulduğunu bildirdi.

Polis, bebeğin ismini ve ölüm nedenini açıklamadı, ancak bulunmadan yaklaşık bir saat önce öldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

26 yaşındaki Zavala Lopez, Ağustos 2023'te Texas'ın Brownsville kentindeki bir otobüs terminalinde yakalandı.

Sınır koruma görevlileri, kadının ziyaretçi vizesini aşarak kaldığını ve başlangıçta onu Meksika'ya kaçmaya çalışan bir cinayet şüphelisi olarak tanımladıklarını söyledi, ancak cinayet suçlaması yapılmadı.

Sanık, bir adet insan cesediyle ilgili delilleri karartma ve bir adet soruşturmayı engelleme amacıyla delilleri değiştirme/tahrif etme suçlamalarını kabul etti.

Harris County Bölge Hakimi Kristin M. Guiney, kadının halihazırda 489 günlük tutukluluğunu göz önünde bulundurarak, onu devlet ıslah kurumunda 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı

Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı

Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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