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Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde babaları tarafından öldürülen 3 kız çocuğu ile annelerinin otopsi işlemleri sürüyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde babaları tarafından öldürülen 3 kız çocuğu ile annelerinin otopsi işlemleri sürüyor.

İdil ilçesi Yenimahalle Botaş Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda hayatını kaybeden anne Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ın (13) cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin devam ettiği hastanede aile yakınlarının bekleyişi sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şırnak Devlet Hastanesi Şırnak Botaş 3. Sayfa Haberler

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