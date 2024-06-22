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Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim

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Uğradığı yumruklu saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Kaya Sabancı, taburcu edildikten sonra yaptığı açıklamada "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darbedildik. Ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun, ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim ben" şeklinde konuştu.

Bodrum Mandarin Otel'de otelin sahibi Vedat Aşçı'nın yumruklu saldırısına uğrayıp hastaneye kaldırılan ve tevadisinin ardından taburcu edilen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu.

"BUNLAR ZENGİN EŞKIYALAR"

Gözüne yumruk yediğini ve kimsenin yardıma gelmediğini ifade eden Sabancı, "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darbedildik. Ben restoran açılışına gittiğimde yanındaki kişiye merhaba Mustafa dedim, Vedat Aşçı beni gördü, 'Ulan sen buraya mı geldin?' deyip gözümün üzerine yumruk attı. Daha sonra bir kadın bana yardıma geldi. Ben akşam zaten davetliydim açılış olduğu için; davet edilmesem yine gitmezdim. Vedat Bey, kapıya söylese 'Bu adamı almayın' diye o bana daha büyük hakaret. Ama öyle bir talimat verse ben döner giderim, girmezdim içeri" ifadelerini kullandı.

Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim

"ORADA ÖLEBİLİRDİM"

Sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Sabancı, "Gözaltı damarımda çatlaklık var. 2-3 gün sonra ameliyat olacağım elmacık kemiğinde kırık var. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun, ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim ben" şeklinde konuştu.

Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim

VEDAT AŞÇI'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Kaya Sabancı'nın ardından Vedat Aşçı da avukatları aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basında Kaya Sabancı ve vekilleri tarafından Mandarin Oriental, Bodrum oteli ve yatırımcısı Vedat Aşcı ile ilgili aleyhimize isnad edilen gerçek dışı, abartılı ve asılsız iddialara karşı iş bu açıklamayı yapma gereğini üzülerek duymaktayız. 20 Haziran 2024 tarihinde otelimiz içerinde bulunan Hakkasan adlı işletmenin etkinliğinde Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğramış ve ne yazık ki taraflar arasında hepimizi üzen tatsız bir hadise yaşanmıştır. Akabinde olay taraflarca yargıya intikal ettirilmiştir.

"İDDİALAR ASILSIZ VE GERÇEĞE AYKIRIDIR"

Kaya Sabancı tarafından tesise sağlık ekiplerinin girişinin Müvekkil otel ve Vedat Aşcı tarafından geciktirildiği/engellendiğine dair iddiaları da diğer iddiaları gibi tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır. Müvekkilimizi hedef alan bu gerçek dışı suçlamalar karşısında Mandarin Oriental, Bodrum hukuk müşavirleri olarak gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Basını yanlış yönlendiren bu asılsız iddialar karşısında cevap hakkımızı kullandığımızı ancak olayların adli makamlara intikal etmesi sebebi ile bundan sonraki sürecin yasal olarak takip edileceğini siz değerli kamuoyuna bildiririz."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

umt byrm:

Hem adamı dövün hem de yumuşatıp açıklama yapın

21
0
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Mert Kafkas Sahin:

Bu şehir eşkıyası Vedatin oteline boykot

18
2
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