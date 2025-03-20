Olay iddia: Ercan Saatçi'nin Whatsapp yazışmaları 6 aydır izleniyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 87 kişi arasında sanatçı Ercan Saatçi de yer almıştı.

YAKINLARIYLA YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Sözcü TV'de Para Politika programını sunan Özlem Gürses, Ercan Saatçi'nin yakınlarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı.

"ENTERASAN BULGUYA ULAŞTIM DOĞRUYSA EĞER"

"Ercan Saatçi'nin yakınlarıyla konuştum yayından önce" diyen Gürses "Enteresan bulguya ulaştım doğruysa eğer. Sanatçı Ercan Saatçi'nin 6 aydır WhatsApp yazışmaları izleniyormuş. Buradaki ekran görüntülerinden ve yazışmalarından bulgulara ulaşılmış.

"WHATSAPP YAZIŞMALARI DA İZLENEBİLİYOR"

İstanbul Başsavcılığı dosyaya bu nedenle Sanatçı Ercan Saatçi'yi de eklemiş. Buradan şu anlaşılıyor. WhatsApp yazışmaları da izlenebiliyor. Benim Ercan Saatçi'nin yakınlarından aldığım bilgi bu yönde" ifadelerini kullandı.