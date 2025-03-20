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Olay iddia: Ercan Saatçi'nin Whatsapp yazışmaları 6 aydır izleniyormuş

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Ercan Saatçi'yle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Saatçi'nin WhatsApp yazışmalarının 6 aydır izlendiği ve buradaki yazışmalarından bulgulara ulaşıldığı öne sürüldü. Gelişmeyi Saatçi'nin yakınlarıyla iletişime geçen gazeteci Özlem Gürses "Enteresan bir bulguya ulaştım" sözleriyle duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 87 kişi arasında sanatçı Ercan Saatçi de yer almıştı.

YAKINLARIYLA YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Sözcü TV'de Para Politika programını sunan Özlem Gürses, Ercan Saatçi'nin yakınlarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı.

"ENTERASAN BULGUYA ULAŞTIM DOĞRUYSA EĞER"

"Ercan Saatçi'nin yakınlarıyla konuştum yayından önce" diyen Gürses "Enteresan bulguya ulaştım doğruysa eğer. Sanatçı Ercan Saatçi'nin 6 aydır WhatsApp yazışmaları izleniyormuş. Buradaki ekran görüntülerinden ve yazışmalarından bulgulara ulaşılmış.

"WHATSAPP YAZIŞMALARI DA İZLENEBİLİYOR"

İstanbul Başsavcılığı dosyaya bu nedenle Sanatçı Ercan Saatçi'yi de eklemiş. Buradan şu anlaşılıyor. WhatsApp yazışmaları da izlenebiliyor. Benim Ercan Saatçi'nin yakınlarından aldığım bilgi bu yönde" ifadelerini kullandı.

Olay iddia: Ercan Saatçi'nin Whatsapp yazışmaları 6 aydır izleniyormuş
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (38)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bizde inadına CHP diyoruz sevmesek de

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme940
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Terakki Cumhuriyet Fırkası diye bir partiş kurulmuştu. TC nin ilk yılarında CHP ye karşı Kazım Karabekir'in kurduğu bu parti neden kuruldu. nasıl girdiği bütün il ilçelerde seçimi bir tane bile kayıp vermeden kazandı. İnönü nasıl bu partiyi yok edimesini sağladı ve chp yi tek bıraktı bir araşitır

yanıt23
yanıt2
Haber YorumlarıMehmet Sarıyıldız:

çünkü beyin olmayan adam mantıklı düşünmez ki sende haklısın

yanıt15
yanıt3
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Guya Watsapp, Kendisinin Bile Mesajlari Goremedigini Garanti Ediyor..Bu Legal mi .??

yanıt4
yanıt5
Haber Yorumlarıdikduran adam:

demenizin bizde bi anlamı yok sizinkilerin kulaklarından tutup içeri atıyoruz

yanıt1
yanıt5
Haber Yorumlarıİzmirli solcu:

bu kafatla gidersen daha çok şry dersin

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıs kcr:

Sende hirsizsin aynı kafadasin normal

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Birde gayrimeşru iş yapanlar whatsapa gel ordan konusalim diyorlardı patladilar

Yorum Beğen439
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

ÖZLEM GÜRSES BU İDDİADA BULUNDUYSA KESİNLİKLE YALAN,

Yorum Beğen224
Yorum Beğenme35
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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Özlem Gürses haber yaptı ise kesin yalandır yada kendisini keklemişlerdir.

Yorum Beğen196
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
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