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Okulların açılmasıyla oluşan trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Okulların açılmasıyla oluşan trafik yoğunluğu böyle görüntülendi İstanbul'da okulların açılmasıyla beraber kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Okulların açılmasıyla oluşan trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da okulların açılmasıyla beraber kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. Güngören Merter'de sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Eğitim Haberler

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