Okulların açılmasıyla oluşan trafik yoğunluğu böyle görüntülendi
Okulların açılmasıyla oluşan trafik yoğunluğu böyle görüntülendi İstanbul'da okulların açılmasıyla beraber kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.
Okulların açılmasıyla oluşan trafik yoğunluğu böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da okulların açılmasıyla beraber kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. Güngören Merter'de sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa