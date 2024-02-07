Okulda dört kişiyi öldürüp yedi kişiyi yaralayan öğrencinin annesi, kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu

Oxford Lisesi'nde öğrenci olan Ethan Crumbley, 2021'de düzenlediği saldırıda 4 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı. Anne Jennifer Crumbley, ihmalkarlıktan suçlu bulundu. Mahkeme, 9 Nisan'da cezayı belirleyecek. Ethan ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinde 2021'de Oxford Lisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen 15 yaşındaki Ethan Crumbley'nin annesi Jennifer Crumbley, ihmalkarlık ve kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu. Saldırıda 4 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı.

Saldırı ile ilgili görülen davada Ethan'ın annesi Jennifer Crumbley, ihmalkar davrandığı gerekesi ile kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu.

Jüri, Pazartesi sabahı başlayan yaklaşık 11 saatlik müzakerenin ardından anne Jennifer'in suçlu olduğuna karar verdi.

Duruşmada, savcılar Crumbley ailesinin oğullarının saldırı öncesi saldırı yapacağına dair gösterdiği işaretleri umursamadığını ve silahı satın alırken ihmalkarlık gösterdiklerini söyledi. Okul yetkilileri, saldırıdan önce çocuğun şiddet içeren çizimler yaptığını ve internette silahlar hakkında araştırma yaptığını belirtti.

Dört kasıtsız adam öldürme suçlarından yargılanan Jennifer için mahkeme 9 Nisan'da yapılacak olan duruşmada ceza kararını belirleyecek. Jennifer'in toplamda 20 yıl hapis cezası laması bekleniyor.

Ethan, saldırıdan dolayı müebbet hapis cezası aldı.