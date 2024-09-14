Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir öğrencinin önünde oturan arkadaşına yaptığı el hareketi büyük tartışma yarattı.

Görüntülerde öğrencilerden birinin ders esnasında uyukladığı, arkasında oturan öğrencinin de ona el hareketi yaptığı görülüyor. O anları kayda alan öğrenci videoyu "Hoca neye güldüğümüzü sormuştur" notuyla paylaştı.