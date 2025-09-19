Okulda bıçaklı saldırı: 2 öğretmen yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda biri ağır olmak üzere 2 öğretmen yaralandı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahıs, kayınbiraderi olan sınıf öğretmeni R.A.'ya saldırmak amacıyla okula geldi. Ancak öğretmenin öğleden sonra derse gireceğini bilmeyen saldırgan, sınıf isimliklerinde ismi görünce onun derste olduğunu zannederek elinde bıçakla sınıfa girdi.

Saldırgan, o sırada ders işleyen ve olayla ilgisi bulunmayan Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi karın boşluğundan bıçakladı. Okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Müdahale sırasında öğretmen R.Y. de elinden yaralandı.

Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - VAN