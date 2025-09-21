Okula yaptıklarına bakın! Camları kırdılar, ağacı yakmaya çalıştılar

İzmir'de Buca Gazi Ortaokulu'na giden bir grup, okulu taşladı. Camları kırıp, okula zarar veren şahıslar, ellerindeki yanıcı madde ile bir ağacı yakmaya çalıştı.

İzmir'den skandal görüntüler geldi. Sosyal medyada yer alan ve tepkilere neden olan görüntülerde Buca Gazi Ortaokulu'na giden bir grup, okulu taşladı.

CAMLARI KIRIP AĞAÇ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Okulu taşlayarak camları kıran grup, bir ağacı da yanıcı bir madde dökerek yakmaya çalıştı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.