Okula yaptıklarına bakın! Camları kırdılar, ağacı yakmaya çalıştılar
İzmir'de bir grup Buca Gazi Ortaokulu'na saldırdı. Okulu taşlayarak camları kıran grup, bir ağacı da yakmaya çalıştı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.
İzmir'de Buca Gazi Ortaokulu'na giden bir grup, okulu taşladı. Camları kırıp, okula zarar veren şahıslar, ellerindeki yanıcı madde ile bir ağacı yakmaya çalıştı.
CAMLARI KIRIP AĞAÇ YAKMAYA ÇALIŞTILAR
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa