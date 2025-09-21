Haberler

Okula yaptıklarına bakın! Camları kırdılar, ağacı yakmaya çalıştılar

Okula yaptıklarına bakın! Camları kırdılar, ağacı yakmaya çalıştılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okula yaptıklarına bakın! Camları kırdılar, ağacı yakmaya çalıştılar
Haber Videosu

İzmir'de bir grup Buca Gazi Ortaokulu'na saldırdı. Okulu taşlayarak camları kıran grup, bir ağacı da yakmaya çalıştı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

İzmir'de Buca Gazi Ortaokulu'na giden bir grup, okulu taşladı. Camları kırıp, okula zarar veren şahıslar, ellerindeki yanıcı madde ile bir ağacı yakmaya çalıştı.

İzmir'den skandal görüntüler geldi. Sosyal medyada yer alan ve tepkilere neden olan görüntülerde Buca Gazi Ortaokulu'na giden bir grup, okulu taşladı.

CAMLARI KIRIP AĞAÇ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Okulu taşlayarak camları kıran grup, bir ağacı da yanıcı bir madde dökerek yakmaya çalıştı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Suriye'de yine kan döküldü! SDG havan topuyla saldırdı

Gerginlik zirveye çıktı, Suriye'de yine kan döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor

Kuradan çıkan ismi duyunca soluğu kürsüde aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.