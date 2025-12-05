Haberler

Kars'ta okul servislerine sıkı denetim: Öğrenci güvenliği öncelik

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenci taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler artırıldı. Ekipler, servis araçlarının güvenliği ve sürücü belgelerini titizlikle kontrol ederek, eğitim yılı boyunca bu denetimlerin süreceğini açıkladı.

öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci taşımacılığının güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan sıkı denetimlerde, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları hedefleniyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimler sırasında Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında birçok detayı titizlikle kontrol ediyor: Ekipler, servis araçlarının güvenli seyir için gerekli olan fenni muayenesi, lastik durumu, ışıklandırma ve diğer teknik yeterlilikleri. Sürücü Evrakları ve Kontrolleri: Servis şoförlerinin sürücü belgeleri, gerekli yetki belgeleri ve sabıka kayıtları detaylıca inceleniyor. Araçlarda fazla yolcu alınıp alınmadığı, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı denetleniyor.

Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı servislerde rehber personel bulundurulması zorunluluğu kontrol ediliyor.

Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen servis şoförleri hakkında gerekli uyarılar yapılırken, eksiklikleri bulunan veya yönetmeliğe aykırı hareket eden araç sahiplerine cezai işlemler uygulandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'nce öğrencilerin can ve mal güvenliğinin her şeyin önünde olduğu, bu tür denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini vurguladı. Velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına göndermeleri için azami çabanın gösterildiği ifade edildi. - KARS

