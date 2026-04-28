Okul servisleri ve çevrelerine yönelik denetimler sürüyor

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 157 servis ile okul çevrelerindeki 221 mekan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 20-27 Nisan 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 157 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusur tespit edilen 11 servis aracı ve şoförü hakkında işlem uygulandı. Okul çevrelerinde ise 62 kahvehane, 61 market/tekel ve 98 park/bahçe olmak üzere 221 farklı mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 572 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

