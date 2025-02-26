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Okul Servis Şoförlerine Güvenli Sürücülük Eğitimi

Okul Servis Şoförlerine Güvenli Sürücülük Eğitimi
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Erzincan Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Timleri, taşımalı eğitim kapsamında okul servis şoförlerine güvenli sürücülük farkındalığı oluşturmak için eğitim düzenledi.

Erzincan Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile müşterek taşımalı eğitim kapsamında güvenli sürücülük farkındalığı oluşturulması amacıyla okul servis şoförlerine eğitim düzenlendi.

Faaliyet kapsamında okul servis taşımacılığı yapan okul servis şoförlerine yönelik olarak "Okul Servis Yönetmeliği" doğrultusunda bilgilendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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