Haberler

Okul saldırısı davasına bakan mahkeme başkanı ve hakimin görev yeri değiştirildiği iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın yargılamasını yürüten ağır ceza mahkemesi başkanı ve hakimin görev yerinin değiştirildiği iddia edildi.

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın yargılamasını yürüten ağır ceza mahkemesi başkanı ve hakimin görev yerinin değiştirildiği iddia edildi.

Kahramanmaraş'ta Ayşer Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması geçtiğimiz 4 Eylül'de gerçekleşti. Uzun süren duruşma sonunda mahkeme heyeti saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi. Ancak saldırıda hayatını kaybeden ailelerinin avukatı tahliye kararına itiraz etti. Yapılan itiraz sonrası Pınar Peyman Mersinli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli, işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırıda hayatını kaybeden aileler Mersinli'nin tahliye edilmesine tepki göstermiş ardından avukatları aracılığıyla reddi hakim kararında bulunacaklarını da açıklamıştı. Ancak, aileler henüz reddi hakim başvurusunda bulunmadı.

Kahramanmaraş'ta kamuoyunun yakından takip ettiği Ayşer Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davaya bakan heyette görev değişikliği yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) mazeret kararnamesi kapsamında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Dilan Adana'ya, hakim Tayyar Zümrüt ise Aksaray'a atanarak görev yerlerinin değiştirildiği iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki 122 milyonluk vurgunda akılalmaz detay! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış

Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler: Yine bizi cezalandırdılar

Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler
Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi

Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor

İşlerin tıkır tıkır gittiği Süper Lig devinde seçim kararı

Selçuk Mızraklı tahliye edildi

Selçuk Mızraklı tahliye edildi! İşte ilk görüntüler