Adıyaman'daki tüm okullar polis tarafından korunmaya alındı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanılan okul saldırıları sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte bulunan bütün okullar koruma altına alındı. Kentte faaliyet gösteren okullarda en az 2 polis memuru görev alıyor. Polis ekipleri okul girişlerinde öğrencilerin üst aramalarını aynı zamanda sırt çantalarını da kontrol ediyor. Polis ekipleri, okul çevresinde devriye görevi yaparak şüpheli gördükleri kişilerin de üst aramalarını ve kimlik kontrollerini gerçekleştiriyor. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı