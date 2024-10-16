Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş
İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tartıştığı okul müdürüne silah çeken, tabancanın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesinde doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş eden 34 yaşındaki öğretmen gözaltına alınırken olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Öğretmenin kadrolu olarak görev yaptığı okulda bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkan Serdar A, doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti.
ÜZERİNDEN 10 FİŞEK VE 3 BIÇAK ÇIKTI
Sesi duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öğretmeni gözaltına aldı. Serdar A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu.
KADROLU OLARAK GÖREV YAPIYORMUŞ
Öğretmen Serdar A'nın ilk ifadesinde okulda kadrolu olarak görev yaptığını ve bir süredir mobinge maruz kaldığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Beşiktaş'taki lisede, öğretmenin görevi sırasında silahla ateş etmesi olayına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.