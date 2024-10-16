Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkan Serdar A, doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti.

ÜZERİNDEN 10 FİŞEK VE 3 BIÇAK ÇIKTI

Sesi duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öğretmeni gözaltına aldı. Serdar A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu.

KADROLU OLARAK GÖREV YAPIYORMUŞ

Öğretmen Serdar A'nın ilk ifadesinde okulda kadrolu olarak görev yaptığını ve bir süredir mobinge maruz kaldığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Beşiktaş'taki lisede, öğretmenin görevi sırasında silahla ateş etmesi olayına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.