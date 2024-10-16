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Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

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İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tartıştığı okul müdürüne silah çeken, tabancanın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesinde doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş eden 34 yaşındaki öğretmen gözaltına alınırken olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Öğretmenin kadrolu olarak görev yaptığı okulda bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkan Serdar A, doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti.

ÜZERİNDEN 10 FİŞEK VE 3 BIÇAK ÇIKTI

Sesi duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öğretmeni gözaltına aldı. Serdar A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu.

Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

KADROLU OLARAK GÖREV YAPIYORMUŞ

Öğretmen Serdar A'nın ilk ifadesinde okulda kadrolu olarak görev yaptığını ve bir süredir mobinge maruz kaldığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Beşiktaş'taki lisede, öğretmenin görevi sırasında silahla ateş etmesi olayına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Anadolu Lisesi İstanbul 3-sayfa

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Yorumlar (11)

orhan duz:

Bir çok müdürler kibirli etrafta çokça şikayet duyuyoruz .tabu hareket yanlis

188
3
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İsmail Yılmaz:

Okul müdürleri kesinlikle sıkı denetime alunmali

143
4
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İlhan Fırat:

Hukuka güven kalmamış ki. Herkes kendi adaletini sağlamaya çalışıyor.

143
3
yanıtYanıtla
Emin Tas:

Her kuruma yandaşları doldurursan mobbing te yapar doping te

115
6
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mehmet münir demir:

Müdürler torpille sendika ile geldikleri için okula şirket öğretmenlerede işçi muamelesi yapıyorlar ama çok sürmez insanlar kendi adaletini kendileri sağlamaya başladılar

102
3
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esra ceylan:

İnsanlar birbirine istediği gibi hakaret edebiliyor hele bir de bir basamak bile yukardaysa istediği gibi karşısındakini ezebiliyor. Nasıl olsa hiç bir cezası yok tecavüzün, hırsızlığın vs... bile cezası yokki.

48
2
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Orion Onion:

Gerçekten okullarda çok mobbing var. Şikayet ettiğin il milli eğitim müdürleri de olayı müdürü haklı göstererek kapatmaya çalışıyor. Sendikalar da idareci yanlısı. Kısacası yapılan mobbinge karşı öğretmeni savunacak kimse yok. Müdür istediği mobbingi yapar. Öğretmen nasıl ispatlayacak ? Kanuna göre gizli kayıt almak da yasak ve ispat delil sayılmaz. MEB ilgilenmeli bu konuyla. Öğretmenlerimizin kıymetini bilelim, gelecek nesiller için…

48
0
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null:

sevgili baştacı mız öğretmenimiz bu gibi mobingler maalesef her kurumda oluyor ki sen bir örneksin kılavuzsun gidipte bunu madem yapacaksın okul dışında yap bu arada da inşallah bu olay diğerlerinin ortaya çıkmasına sebep olur geçmiş olsun

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2
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Bilge Tanrıöver :

Akp nin torpille gelen müdürleri

7
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Oznur Ulas:

Mobing her yerde var malesef sabırlı olmak gerekiyor ama zor malesef

5
0
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