Okul Müdürü, Otizmli Öğrenciyi Merdivenden İtti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir ortaokulda okul müdürünün otizmli bir öğrenciyi merdivenden ittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Turgutlu'daki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü Bekir G., 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U.'yu henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma esnasında merdivenden itti. O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayı öğrenen anne Derya Yavuz, oğlunun eve toz içinde geldiğini ve yaşananları anlatması üzerine hemen okula gittiğini söyledi. Yavuz, "Oğlum 8 yıldır aynı okulda okuyor. Eve geldiğinde üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sorduğumda 'Müdür beni aşağı attı' dedi. Müdürü aradım ama açmadı. Okula gidip kamera kayıtlarını istedim, önce vermek istemediler. Görüntüleri görünce elim ayağım titredi. Jandarmaya haber verdim, darp raporu alındı. Konuyu yargıya taşıyacağım" dedi.

Olayla ilgili açıklama yapan Otizmli Dayanışma ve Hakları Derneği Başkanı Şenay Çalışgan ise görüntüleri izledikten sonra büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Bir anne olarak içim acıdı. Kendi çocuğuma yapılmış gibi hissettim. Bir eğitimcinin böyle bir şeyi yapmasını kabullenemiyorum. Hukuki süreci dernek olarak yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 5 Kasım 2025 tarihinde okul müdürünün bir öğrenciye yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiası üzerine aynı gün soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili idari sürecin derhal başlatıldığı ve ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığı belirtildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. - MANİSA