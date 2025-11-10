Haberler

Okul Müdürü, Otizmli Öğrenciyi Merdivenden İtti

Okul Müdürü, Otizmli Öğrenciyi Merdivenden İtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ortaokul müdürü, otizmli bir öğrenciyi tartışma sırasında merdivenden itti. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesi üzerine aile ve dernek hukuki süreci başlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir ortaokulda okul müdürünün otizmli bir öğrenciyi merdivenden ittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Turgutlu'daki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü Bekir G., 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U.'yu henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma esnasında merdivenden itti. O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayı öğrenen anne Derya Yavuz, oğlunun eve toz içinde geldiğini ve yaşananları anlatması üzerine hemen okula gittiğini söyledi. Yavuz, "Oğlum 8 yıldır aynı okulda okuyor. Eve geldiğinde üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sorduğumda 'Müdür beni aşağı attı' dedi. Müdürü aradım ama açmadı. Okula gidip kamera kayıtlarını istedim, önce vermek istemediler. Görüntüleri görünce elim ayağım titredi. Jandarmaya haber verdim, darp raporu alındı. Konuyu yargıya taşıyacağım" dedi.

Olayla ilgili açıklama yapan Otizmli Dayanışma ve Hakları Derneği Başkanı Şenay Çalışgan ise görüntüleri izledikten sonra büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Bir anne olarak içim acıdı. Kendi çocuğuma yapılmış gibi hissettim. Bir eğitimcinin böyle bir şeyi yapmasını kabullenemiyorum. Hukuki süreci dernek olarak yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 5 Kasım 2025 tarihinde okul müdürünün bir öğrenciye yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiası üzerine aynı gün soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili idari sürecin derhal başlatıldığı ve ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığı belirtildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı

Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Beşik gibi sallanan Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.