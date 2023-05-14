Okul maçında sahaya girdi, liseli sporcuyu hastanelik etti

Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen liseler arası futbol turnuvasında sahaya giren genç, sahadaki lise futbolcusunu darp ederek hastanelik olmasına neden oldu. Gözaltına alınan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta içi ilçe stadyumunda oynanan liseler arası maçta meydana geldi. Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen liseler arası turnuvada 15 Temmuz Anadolu lisesi ile Orhangazi Meslek Lisesi arasındaki maçta, iddialara göre saha içindeki iki futbolcunun yaşadığı tartışma nedeniyle o anda tribünde bulunan K.T. İsimli şahıs sahaya girerek, MHP Orhangazi önceki dönem ilçe başkanı Çetin İnci'nin oğlu Talha İnci'ye saldırdı. Yapılan saldırı sonrası 15 yaşındaki Talha burada aldığı darbeler ile yaralanıp olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaşanan olay sonrasında ise saldırıyı gerçekleştiren Kerem T. Ekipler tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Daha sonra saldırıyı gerçekleştiren şahıs Orhangazi adliyesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından ise sahada darp sonucu yaralanan Talha İnci'nin babası MHP eski Orhangazi ilçe başkanı Çetin İnci konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "10 Mayıs 2023 Çarşamba günü 15 yaşında ki futbolcular arasında oynanan liseler arası futbol müsabakasında sahaya atlayan 30-35 yaşlarında ki tribün eşkıyası tarafından saldırıya uğrayan oğlumuz Talha İnci'nin dört gündür süren tedavisi iyi gitmekte olup, bugün yapılan ameliyatı başarılı geçmiştir. Arayıp soran hastanede bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza ve tedavi sürecinde bizi yalnız bırakmayan Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın Orhangazi, Orhangazi Belediye Çalışanları, Orhangazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu beyefendiye ve Bursa Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Stat içerinde gözaltına alınan şahıs acele ile serbest bırakılmış ancak menfur olayın basında yer alması sonrası saldırgan tekrar gözaltına alınmıştır. Sporda şiddet, saldırganlık ve vandallığa, ayrıca 15 yaşındaki çocuklara yapılan bu iğrenç saldırının adalet nezdinde en ağır şekilde cezalandırılacağına inancımız tamdır" dedi. - BURSA