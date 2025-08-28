Okul harçlığını çıkarmak isterken canından oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, okul masrafını çalışarak çıkarmak için gittiği Kocaeli'de inşaatın asansör boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez İlimtepe'de yapımı süren okul inşaatındaki iş kazasında 4'ncü katındaki asansör boşluğundan düşen EBYÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, hayatını kaybetti. Türkaslan ölüm haberi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini yasa boğdu.

REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımlayarak, "Üniversitemiz Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkarslan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

