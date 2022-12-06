Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul çıkışı yolun ortasında kavga ettiler

3. Sayfa Haberleri

Okul çıkışı yolun ortasında kavga ettiler -Kavgaya müdahale eden otobüs şoförü öğrencilere: "Öğrencisiniz siz burada haddinizi bilin" Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki ev arkadaşı, okul çıkışında kavga etti.

Okul çıkışı yolun ortasında kavga ettiler

-Kavgaya müdahale eden otobüs şoförü öğrencilere: "Öğrencisiniz siz burada haddinizi bilin"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki ev arkadaşı, okul çıkışında kavga etti. Kavgaya müdahale eden otobüs şoförü öğrencilere "Öğrencisiniz siz burada haddinizi bilin" diye bağırdı.

Olay, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Başiskele Kullar Yaylacık Mahallesi Belediye Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Kullar Yerleşkesinde okuyan ve ev arkadaşı olan S.A. ve B.E.P. arasında okul çıkışında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Son duraklara geldiklerinde yumruk yumruğa birbirine giren öğrencileri çevredeki öğrenciler güçlükle ayırdı. Bir otobüs şoförü, "Öğrencisiniz siz burada, haddinizi bilin" diye bağırdı. Diğer vatandaşlar şoförü güçlükle sakinleştirdi.

Olayın ardından taraflar olay yerinden ayrılırken S.A. kendi imkanlarıyla gittiği SEKA Devlet Hastanesi'nde darp raporu aldığı ve şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başiskele Kocaeli Kullar kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title