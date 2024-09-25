Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artıyor

2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler hız kazandı. Güvenlik güçleri çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde ve servis araçlarında sıkı denetimler gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 9-23 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 253 okula güvenlik personeli atandı. 1. ve 2. dereceden öncelikli okullarda 42 okula 19 "Sabit Okul Kolluk Görevlisi", risk grubundaki 211 okula ise 170 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" görevlendirildi. Ayrıca, okul giriş-çıkış saatlerinde 30 ekip güvenliği sağladı. Bu kapsamda, toplamda 329 okul ve çevresi kontrol edilirken, 2 bin 148 şüpheli şahıs GBT sorgusundan geçirildi. Trafik denetimlerinde 922 servis aracı kontrol edilirken, 127 araca eksikliklerinden dolayı ceza kesildi.

İl genelinde yapılan denetimlerde toplamda 424 ekip ve bin 745 personel görev alarak 18 bin 11 araç ve 3 bin 916 servis aracı denetlendi. Güvenli bir eğitim-öğretim yılı sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - MALATYA