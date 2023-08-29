Okmeydanı'nda zihinsel engelli genç silahlı saldırıya uğradı, saldırgan yakalandı

Okmeydanı'nda zihinsel engelli bir genç, öğle molasında kapüşonlu ve maskeli bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın kimliği polis tarafından tespit edildi ve yakalandı. Olayın ardından genç hastaneye kaldırıldı.

Zihinsel engelli gence yönelik silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

İSTANBUL - Okmeydanı'nda zihinsel engelli bir genç, öğle molasına çıktığı esnada kapüşonlu ve maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kimliği tespit edilen saldırgan yakalandı.

Olay, 15 Temmuz 2023 tarihinde Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yüzde 85 zihinsel engelli olan ve 13 yıldır sara ve depresyon hastalığı olan Mahmut Göçen, öğle saatlerinde yemek için mola vererek dışarıya çıkan genç, yemeğin ardından işyerinin önünde oturup molanın bitmesini beklediği esnada siyah renkli yağmurluk giyen kapüşonlu ve maskeli bir şahıs, tarafından Göçen'e doğru bir el ateş etmişti. Bacağına isabet eden merminin ardından Göçen yere düşerken, şahıs geldiği yöne doğru koşarak uzaklaşmıştı.

Olay sonrası bölgede inceleme yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda ekipler şahsın kimliğinin F.K. olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda şahıs 28 Ağustos 2023 tarihinde Fatih Sultan Caddesi üzerinde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Abisi de 3 ay önce saldırıya uğramıştı

Gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Olay sonrası oğlunun vurulduğunu duyan ve olay yerine gelen acılı baba, 2 ay önce de diğer oğlu Ferhat Göçen vurulduğunu söylemişti.