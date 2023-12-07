Okmeydanı'nda kontrolden çıkan metrobüs, reklam panosuna ve duraktaki tenteye çarptı. Kaza sonucunda metrobüsteki bir kişi yaralandı. Duraktan kopan parçalar ise tehlike oluşturdu.

Okmeydanı'nda metrobüs reklam panosuna çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Okmeydanı'nda kontrolden çıkan metrobüs, önce reklam panosuna ardından da duraktaki tenteye çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir tente ve reklam panosunun parçaları yola savrulurken metrobüsteki bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Okmeydanı Hastane Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar istikametinde seyir halinde olan 34 TR 6201 plakalı metrobüs, kontrolden çıkarak önce durakta bulunan reklam panosuna ardandan da durağın tentesine çarptı. Durağın demir tentelerine sürtünerek ilerleyen metrobüs, yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Yaşanan kazada metrobüste bulunan bir yolcu yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Duraktan kopan parçalar tehlike oluşturdu

Reklam panosu ve tenteden kopan parçalar, durağa ve E-5 Karayolu'na fırladı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kısa süreliğine durdurulurken İBB ekiplerinin kopan parçaları kaldırmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.

Kaza yapan metrobüste hasar meydana geldi.