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Ohio Columbus'ta Alrahma Camii yakınındaki silahlı saldırıda 1 kişi öldü

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ABD'nin Ohio eyaletindeki Columbus kentinde Alrahma Camii yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Columbus polis yetkilisi Çavuş James Fuqua, saldırının camiye yönelik olmadığını belirtirken saldırının nedeni henüz bilinmiyor ve bölge güvenlik çemberine alındı.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir cami yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentindeki Alrahma Camii yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Columbus polis yetkilisi Çavuş James Fuqua, saldırının camiye yönelik bir saldırı olmadığını belirterek, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Silahlı saldırının nedeni henüz bilinmezken, bölge güvenlik çemberine alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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