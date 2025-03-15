Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı

Erdoğan'dan kritik atamalar! Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

19 yaşında baba katili oldu, av tüfeğiyle vurup kaçtı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 19 yaşındaki genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu. Boyun kısmına kurşun isabet eden baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası evden kaçan genç yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi Çiçek 8. Sokak'ta dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı. Yılmaz Kuloğlu (19) ile babası Yaşar Kuloğlu (47) arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

BABASINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Öfkeli evlat av tüfeğiyle babasına ateş etti. Boyun kısmına isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ALETİYLE YAKALANDI

Olay sonrası evden kaçan Yılmaz Kuloğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından Fatih Caddesi (Çerkezköy yolu) üzerinde cinayet aletiyle beraber yakalandı. Çorlu Belediyesi'nde yıllarca çalışan 3 çocuk babası Yaşar Kuloğlu'nun geçtiğimiz günlerde emekli olduğu öğrenildi.

19 yaşında baba katili oldu, av tüfeğiyle vurup kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'dan kritik atamalar! Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
img

Bakan Şimşek kapınızı çalabilir! Tüm illere görevlendirme yapıldı
img

Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın ayrıntıları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu

Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu
Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
Uzmanından 6 ilde evlenecek çiftlere 'test yaptırma' uyarısı

Bu 6 ilde evlenecek çiftler mutlaka test yaptırmalı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Okulda ısınırken aniden kıyafetleri tutuşan küçük kızın vücudunun yarısı yandı

Okulda ısınırken vücudunun yarısı yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.