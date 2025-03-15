19 yaşında baba katili oldu, av tüfeğiyle vurup kaçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi Çiçek 8. Sokak'ta dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı. Yılmaz Kuloğlu (19) ile babası Yaşar Kuloğlu (47) arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

BABASINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Öfkeli evlat av tüfeğiyle babasına ateş etti. Boyun kısmına isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ALETİYLE YAKALANDI

Olay sonrası evden kaçan Yılmaz Kuloğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından Fatih Caddesi (Çerkezköy yolu) üzerinde cinayet aletiyle beraber yakalandı. Çorlu Belediyesi'nde yıllarca çalışan 3 çocuk babası Yaşar Kuloğlu'nun geçtiğimiz günlerde emekli olduğu öğrenildi.