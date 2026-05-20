Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, 2 öğretmen bir öğrenciyi de yaralayan ve 126 yıla kadar hapsi istenen Furkan Samet Bakalım'ın yargılanmasına devam edildi.

Olay, 2 Mart tarihinde saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Samet Bakalım (17), öğrenci arkadaşı S.K. (15) ve öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A.'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralı öğretmen ve öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Bakalım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesindeki duruşmada, müşteki avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-İş Sendikası'nın avukatları ile Çelik'in ailesi ve bir müşteki hazır bulundu. Sanık Furkan Samet Bakalım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Furkan Samet Bakalım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıkların beyanlarının alınmasından vazgeçilmesine karar verdi. Sanık Furkan Samet Bakalım'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

126 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, öğretmen Çelik'i öldürüp 3 kişiyi de yaralayan sanığın, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme', 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı