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Tayin tartışmasında öğretmen eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Tayin tartışmasında öğretmen eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Antalya'da coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, tayin nedeniyle tartıştığı öğretmen eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı adliyeye sevk edildi.

Antalya'da kendisi gibi öğretmen olan eşinin tayinini istemesi nedeniyle çıkan tartışmada eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Dün, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak ile din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak arasında kahvaltı sırasında kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü, ardından da balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

Eşi ve kayınpederi pompalı tüfekle vurdu

Daireden gelen silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile kısa sürede adrese gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk'ü salonda ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ı ise balkonda hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tayin tartışması cinayetle sona erdi

Antalya Emniyet Müdürülğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Orhan Bulak, ifade işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Bulak'ın emniyetteki ifadesinde eşi ile mayıs ayında aralarında çıkan tartışma sonrası Bursa'ya babasının evine gittiğini, peşinden giderek kayınpederi ile birlikte Antalya'ya geri dönmeye ikna ettiği ve olay günü ise eşi Aslıhan Öztürk Bulak'ın isteği ile Bursa'ya tayininin çıktığını öğrendiği, bu nedenle çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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