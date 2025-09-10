Öğrencilerin Güvenliği İçin Jandarma Önlemleri

Aydın'ın Çine ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliği için jandarma ekiplerince okul çevrelerinde 'Önleyici Kolluk Devriyesi' gerçekleştirildi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaova İlkokulu ve Ortaokulu, Akçaova Anadolu Lisesi ile Kahraman Mahallesi İlköğretim Okulu çevresinde denetim yaptı. Öğrencilerin huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen çalışmalarda okul müdürleri, öğretmenler, okul çalışanları, servis şoförleri ve çevredeki işletme sahipleri alınacak güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirildi. Jandarma yetkilileri, öğrencilerin huzur ve güvenliği için yürütülen faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN