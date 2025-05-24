Öğrencilere Dijital Güvenlik Semineri

Öğrencilere Dijital Güvenlik Semineri
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında farkındalık eğitimi verildi. Emniyet müdürlüğü ekipleri, güvenli internet kullanımı ve siber suçlara karşı koruma yöntemlerini öğrencilere aktardı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaları için farkındalık eğitimi verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı çerçevesinde siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Çayırlı İlçesindeki ortaokul, lise ve meslek yüksekokulu öğrenci ve öğretmenlerine seminer düzenledi.

Seminerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve zorbalık, teknoloji bağımlılığı gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı nasıl önlem alınması gerektiğini anlatırken, sosyal medya bağımlılığının öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarına etkileri üzerinde durdu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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