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Babadan Dehşet: Oğlunun Tartıştığı 2 Kişiyi Vurdu

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Afyonkarahisar’da bir şahıs, oğluyla tartışan 2 kişiyi bulundukları aracın içerisinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Afyonkarahisar'da bir şahıs, oğluyla tartışan 2 kişiyi bulundukları aracın içerisinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Hocalar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Y. ve M.Ş. isimli şahıslar ile M.Y.'nin arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.'nin babası S.Y. (78), evinden aldığı tüfekle araç içerisinde bulunan U.Y. ve M.Ş.'nin üzerine ateş açtı. Açılan ateşte ağır yaralanan şahıslar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.Y. ve M.Ş., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise baba S.Y. ile oğlu M.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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