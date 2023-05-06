Oğlunun başında gözyaşlarına boğuldu... Didim'de otomobil bisikletli çocuklara çarptı: 2 yaralı

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuklardan birisi ağır yaralandı.

Yaralanan çocuklardan birisinin annesi oğlunun başından ayrılmadı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin bisikletli çocuklara çarpması sonucunda birisi ağır iki çocuk yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 09 YR 862 plakalı otomobil, iddiaya göre ara sokaktan çıkan iki bisikletliye çarptıktan sonra, park halindeki 09 YF 121 plakalı başka bir otomobile çarparak durdu. Kazada Turayhan Y. adlı çocuk başını otomobilin ön camına çarparken ayaklarından yaralandı. Kazada yaralanan bir diğer çocuk Atalay M. O.'nın ise ayağında ve bacağında kırıklar olduğu görüldü. Kazayı gören diğer sürücüler ve mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı iki çocuk ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralanan bir çocuğun annesi ise evladının başında ayrılmayarak göz yaşı döktü. Kazada ağır yaralanan Turayhan Y.'nin ise Didim'deki tedavisinin ardından Söke'ye sevk edileceği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Otomobil sürücüsü emniyet güçlerince göz altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.