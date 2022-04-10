Oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde oğlunu öldüren baba sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, adliye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "İfademde söyledim"dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesi Zeytnli Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde dün meydana gelmişti.

Baba Murat Sürer ile oğlu Barış Sürer (32), arasında ailevi nedenlerle araç içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Murat S. Kendini kaybederek yanında bulunan satırla oğlu Barış Sürer'in kol, baş, boyun ve çene bölgelerinden yaraladı. Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Barış Sürer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri baba Murat Sürer'i suç aleti satırla olay yerinde gözaltına aldı. Murat Sürer, bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen babaya eşi olduğu tahmin edilen kadının sarılması dikkat çekerken babanın ise çok bitkin olduğu görüldü. Gazetecilerin, oğlunu neden öldürdüğü sorulan baba Murat Sürer, ifadesinde olayı anlattığını belirtti.

Bu arada Murat Sürer'in ifadesinde de oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenilirken çok pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.