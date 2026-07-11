Haberler

Uygulamada kimlik kontrolü yapılan çocuğun babası ekiplere mukavemet gösterdi

Uygulamada kimlik kontrolü yapılan çocuğun babası ekiplere mukavemet gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekiplerinin durdurup kimlik kontrolü yaptığı çocuğun babası, duruma sinirlenerek ekiplere mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan babaya trafik cezaları da kesildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan ekiplerin durdurduğu ve kimlik kontrolünün ardından bıraktığı çocuğun babası, olay sonrası ekiplerin yanına giderek mukavemet gösterdi. Ekiplere zor anlar yaşatan baba gözaltına alınırken, trafiğin ilgili maddelerince 8 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, yaya olarak ilerleyen S.C.U.'yu durdurarak kimlik istedi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından bir olumsuzluğa rastlanmazken, S.C.U. kimlik kontrolünün ardından bırakıldı. S.C.U.'nun giderek durumu babası C.U.'ya anlatması üzerine şahıs motosikletle ekiplerin yanına gelerek, 'çocuğuna kimlik sorulmasını' bahane ederek mukavemet gösterdi. Ekiplerin müdahalesiyle baba C.U. ve S.C.U. gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Ekiplerin yanına muayenesiz motoru ile gelen ve kask takmayan şahsa trafiğin ihlali maddelerince 8 bin 965 TL idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

Ankara'da taşlar yerinden oynayacak! İkisi de aynı fikirde birleşti
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi