Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giden baba, Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giden baba, Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Kahramanmaraş'ta öğretmen olarak görev yapan oğlu Cihan Enginer ve gelinini Rize'ye getirmek için Ardeşen ilçesinden yola çıkan Şaban Ali Enginer'in içinde bulunduğu araç Sivas'ta şarampole yuvarlandı. Kazada Şaban Ali Enginer hayatını kaybederken Enginer'in kardeşi ve eniştesi yaralandı. Yaralanan iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Enginer'in cenazesi Ardeşen'de defnedilmek üzere Sivas'tan getiriliyor. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Sivas Rize 3. Sayfa Haberler

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