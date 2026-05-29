Türk sahipli kuru yük gemisine İHA saldırısı: 2 Türk mürettebat yaralandı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir geminin İHA saldırısına uğradığını, iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını duyurdu. Bakanlık, Karadeniz'deki tırmanmaya karşı uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin 28 Mayıs gecesi bir İHA saldırısına maruz kaldığının öğrenildiği belirtildi.

Saldırıda gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

" Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir. Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz. Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
