Odessa açıklarında Liberya bandıralı gemiye Rus saldırısı 1 ölü, 3 yaralıya yol açtı

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Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa açıklarında Liberya bandıralı bir yük gemisine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, cephe hattının yanı sıra Karadeniz'deki ticaret ve deniz taşımacılığını da etkilemeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelik saldırıları, bölgedeki ticaret rotaları ve ihracat faaliyetleri üzerindeki baskıyı artırırken, son olarak Odessa açıklarında bir yük gemisi hedef alındı. Rus ordusunun Liberya bandıralı gemiye düzenlediği saldırıda 1 mürettebat hayatını kaybederken, 3 mürettebat yaralandı.

Ukrayna Deniz Limanları İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 13 mürettebatın güvenli bir yere tahliye edildiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı