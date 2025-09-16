Ödemiş'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 33 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çakır (33) yönetimindeki 35 ZHE 27 plakalı römorklu traktör, mısır silajı taşıdığı sırada sol lastiğinin kopması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde römorkun altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR