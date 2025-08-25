Ödemiş'te Motosiklet Kazası: Karı-koca Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletle gezmeye çıkan karı-koca, geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitirdi. Otomobil sürücüsü tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine motosikletle gezmeye gelen karı-koca, geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Bozdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli'den Ödemiş istikametine N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Manisa'nın Salihli ilçesi istikametine seyir halinde olan Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bayram Koçyiğit ve eşi Hilya Koçyiğit savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilya Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Bayram Koçyiğit ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
