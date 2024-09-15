Oba Makarna Fabrikasında Patlama: 23 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, saat 13.20 sıralarında Hendek'te bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda destek ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 23 işçinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri devam ediyor. - SAKARYA