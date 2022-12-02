Çerkezköy'de sahte doktordan sonra şimdi de sahte polis: Tutuklananlardan biri belediye personeli

Sahte doktor Ayşe Özkiraz olayıyla gündeme gelen Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir skandal daha patlak verdi. Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları gasp eden 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerden bir tanesinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bu sefer sahte polis olayı patlak verdi. Özellikle ilçe merkezinde araç içinde alkol alan kişileri belirleyip kendilerini polis olarak tanıtan Veli İ. ve Uğur E.'nin, "Bu araç içinde neden alkol alıyorsunuz? Aracınızın yakalaması var. Aracı bağlamamız gerekiyor" diyerek önce vatandaşları korkuttuğu iddia edildi.

VATANDAŞA İÇKİ ALDIRMIŞLAR

İki şüphelinin gözüne kestirdikleri kişilere "Bu işi burada halledebiliriz" diyerek vatandaşlardan önce para istedikleri, "Param yok" diyen vatandaşlara ise 'O halde bize içki al' dedikleri öğrenildi. İki sahte polisin birkaç kişiyi dolandırması üzerine ihbarların artmasıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

SAHTE POLİSLER TUTUKLANDI

Ekipler mağdurların ifadeleri doğrultusunda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYE PERSONELİ ÇIKTI

İddiaya göre tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Uğur E.'nin ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Ayrıca şahısların kullandığı araçta yapılan aramada polis çakarı ele geçirildi.