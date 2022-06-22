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O anaokulu hakkında soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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O anaokulu hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir anaokulunda yaşları henüz 5 olan 3 çocuğun kaybolarak, saatler sonra 3 kilometre uzakta bulunmasının ardından söz konusu anaokulu hakkında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir anaokulunda yaşları henüz 5 olan 3 çocuğun kaybolarak, saatler sonra 3 kilometre uzakta bulunmasının ardından söz konusu anaokulu hakkında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 21 Haziran günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Fuat Edip Baksı Mahallesinde bulunan bir anaokulunda eğitim gören ve 5 yaşında oldukları öğrenilen 3 çocuk kayıplara karıştı. Çocukların kayıplara karışmasının ardından çevrede çocukları arayan öğretmen ve personelin ise durumu ailelere haber vermedikleri öne sürüldü. Çocuklarının kayıp olduğunu öğrenen aileler ise büyük panik yaşayarak her yerde çocuklarını aramaya başladı. Kayıp çocuklar, olaydan yaklaşık 3 saat sonra bitkin bir halde anaokulunun 3 kilometre uzağında, servis şoförü tarafından bulundu. Yaşanan olayın ardından çocukların aileleri, anaokulu müdürü Y.Ç. ve öğretmen G.B. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatıldı

Çıktıkları anaokulundan kayıplara karışan çocuklar ise 3 kilometre mesafede bulundukları yerin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde art arda yürüyen üç çocuğun kalabalık bir caddenin karşı kaldırımında görüldü.

Olayla ilgili harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise söz konusu anaokulu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 21 Haziran Çocuk İzmir 3. Sayfa Haberler

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